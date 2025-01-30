Украинские медучреждения получили 100 современных ультразвуковых диагностических систем для качественной диагностики и лечения пациентов в рамках гуманитарной помощи от правительства Республики Корея.





Общая сумма донации составляет более $12 млн., из которых $3 млн. направлено на закупку УЗИ-аппаратов. Передача оборудования стала возможной благодаря сотрудничеству Посольства Кореи в Украине и при поддержке Министерства здравоохранения Украины.

Это современное оборудование, позволяющее выполнять широкий спектр исследований. Аппарат обладает высоким качеством визуализации и благодаря функциональным и технологическим характеристикам позволяет диагностировать различные заболевания.Оборудование передано в медицинские учреждения в 19 регионах Украины, среди которых: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая, Черкасская, Черниговская области и г. Киев.

Отметим, оборудование используется в различных сферах медицины, в частности в акушерстве и гинекологии для мониторинга беременности и диагностики репродуктивной системы, в кардиологии – для обследования сердца, в педиатрии – для исследований новорожденных. Также благодаря аппарату можно оценивать состояние печени, почек, сосудов, суставов и других органов.

Министерство здравоохранения Украины выражает благодарность правительству Кореи и всем партнерам за поддержку и дальнейшее сотрудничество.





