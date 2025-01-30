Вышеупомянутой комиссией, в период с 3 октября по 24 октября 2024 года, проведено обследование лесных насаждений на землях запаса коммунальной собственности Варасского городского совета и выявлены незаконные рубки деревьев на земельных участках коммунальной собственности Варасского городского совета (за пределами села Березина), непосредственно примыкающих земель лесного фонда Филиала «Рафаловское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины».В общей сложности комиссией на семи проверенных участках была обнаружена незаконная порубка 3 756 деревьев разных пород. Общий размер ущерба, причиненного порубкой деревьев на землях запаса коммунальной собственности Варасского городского совета, составляет 13887588,44 грн.

Государственной экологической инспекцией Полесского округа письмом в Варасский районный отдел полиции ГУНП в Ровенской области направлены материалы, составленные по результатам обследования лесных насаждений на указанных выше земельных участках, для установления лиц, виновных в незаконных рубках деревьев на территории Варасского городского совета. В ответ на письмо Инспекции Варашским районным отделом полиции ГУНП в Ровенской области сообщено, что лица, совершившие вырубку деревьев на территории городского совета, не установлены.

«Частью 2 статьи 107 Лесного кодекса Украины предусмотрено, что вред, причиненный лесу, не предоставленному в пользование, в случае неустановления лиц, виновных в причинении вреда, возмещается органом местного самоуправления, в пределах территории которого находится лес, которому был причинен вред. Также статьей 15 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды" определено, что местные советы несут ответственность за состояние окружающей природной среды на своей территории и в пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдением законодательства об охране окружающей природной среды. Поэтому Государственная экологическая инспекция Полесского округа предлагает Варашскому городскому совету в месячный срок возместить в добровольном порядке ущерб, причиненный государству. В случае отказа от добровольного возмещения, Инспекция обратится в суд с иском о взыскании ущерба в принудительном порядке», – акцентирует начальник Экоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский.







