Из основного:

Рассказала команде Всемирного банка о наших евроинтеграционных реформах. Также коснулись аспектов переговорного процесса и в частности подготовки к скринингу сессий. Договорились продолжить и усилить сотрудничество по существующим направлениям и согласовать пути дополнительной поддержки Всемирного банка наших инициатив.

Управление отходами. Мы заинтересованы в развитии проекта по управлению опасными отходами. Он призван помочь Украине в предотвращении воздействия на окружающую среду таких веществ как стойкие органические загрязнители, полихлорированные бифенилы, ртуть и асбест. В рамках проекта партнеры планируют предоставить Украине методологическую и техническую помощь в определении объемов таких отходов и эффективного управления ими. (Бюджет проекта составляет почти 8 млн. долларов США.) Мы заинтересованы во внедрении пилотных проектов по реализации этого проекта и их масштабированию в будущем в пределах Украины.

Водная политика. Реформа водной политики одна из самых дорогих среди евроинтеграционных, требует комплексного и системного подхода. Только на реализацию первого шестилетнего цикла 9 планов по управлению речными бассейнами нужно более 8 млрд евро. А есть еще множество компонентов реформы. Договорились сотрудничать с руководителем практики водоснабжения и водоотведения Всемирного банка Уинстоном Ю, который поможет с пересмотром концепции реформирования водной политики в Украине.