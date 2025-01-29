Министерство окружающей среды сообщило, что Государственная экологическая инспекция Украины проработала более трех тысяч обращений, присланных украинцами через ЭкоУгрозу. Из 3040 обращений, которые прислали украинцы с помощью применения ЭкоЗагроза, уже обработаны территориальными органами Госэкоинспекции.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.Из этих обращений:

В 1918 случаях инспекторы провели осмотры на месте и составили акты. Еще по 169 обращениям изданы приказы о проведении проверок. Остальные – на стадии подготовки соответствующих приказов.

В 494 случаях были подтверждены факты причинения вреда окружающей среде, по 966 – не подтвердился.



Общий размер ущерба окружающей среде , рассчитанный Госэкоинспекцией, превысил 28 млрд грн.

В 107 случаях приняты меры по ликвидации последствий причинения вреда.

Напомним, вебресурс и мобильное приложение ЭкоЗагроза позволяет украинцам сразу на месте зафиксировать нарушения и несколько кликов передать информацию в Госэкоинспекцию. А дальше получить данные о мерах реагирования в режиме реального времени. По сути и время рассмотрения обращений в среднем сократилось с 30 рабочих дней до 10.

Инспекторы отмечают, что ЭкоУгроза ускорила процедуру оформления документов для выхода на проверки и способствует оперативному внесению данных в систему. На месте инспектор производит фото- или видеофиксацию выявленных нарушений и составляет акт осмотра, который сразу подгружает на ЭкоУгрозу.



Это свидетельствует об эффективности использования современных технологий в борьбе с экологическими нарушениями и повышении прозрачности и скорости реагирования на обращение граждан.