Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев.

2 млн евро для совместного проекта Минсреды и Финского института окружающей среды (Syke) по оценке вреда окружающей среде и мониторингу качества воды и биоразнообразия.

Финляндия – важный партнер Украины по реализации окружающих проектов и продвижению Пункта 8 Формулы мира об экологической безопасности. Мы вместе работаем над проблематикой окружающей среды во время войны и получаем помощь не только в теории, но и на практике.

С Гендиректором Финского института окружающей среды Лейфом Шульманом подписали документы о запуске проекта "Поддержка Украины в оценке вреда окружающей среде и развитие мониторинга качества воды и биоразнообразия", который будет действовать в 2025-2028 годах и будет финансироваться МИД Финляндии.

Это очень важный шаг для сотрудничества и обмена опытом, ведь система мониторинга вод Финляндии – среди лучших в Европе. Средства проекта будут направлены на выполнение задач по следующим направлениям:

проведение скрининговых исследований пилотных речных бассейнов, подвергшихся влиянию боевых действий;

приобретение мобильной лаборатории для лаборатории мониторинга вод Северного региона;

обмен опытом с финскими коллегами и обучение специалистов лабораторий мониторинга вод по обеспечению проведения исследований согласно требованиям Водной Рамочной Директивы ЕС;

аудит системы управления данными и отчетности в лабораториях мониторинга вод и синхронизация нашей системы с европейскими практиками;

помощь Украине в разработке дорожных карт мониторинга воды и биоразнообразия для стратегического планирования и определения шагов по имплементации требований директив ЕС;

усиление технической способности лабораторий мониторинга вод;

усиление использования спутниковых данных как мощного инструмента мониторинга окружающей среды.

В прошлом году украинская водная сфера испытала значительное влияние из-за российской вооруженной агрессии: загрязнения рек Сейм и Десна, локализация и ликвидация последствий террористических действий России на ДнепроГЭС, утечка мазута в результате аварии российских танкеров в Черном море и т.д. Всего за три года российского полномасштабного вторжения в Украине повреждено или разрушено более 744 объектов водохозяйственной инфраструктуры на сумму более 500 млн гривен. Около 85 млрд гривен начислено Государственная экологическая инспекция Украины за загрязнение водных объектов и морских вод в результате боевых действий. Все это требует качественного мониторинга, оценки и обновления. Очень ценно во время войны иметь таких партнеров, как финны.

Спасибо Министру окружающей среды и климата Финляндии Kai Mykkänen, Финскому институту окружающей среды (Syke) и всем привлеченным за поддержку.

Кроме того, стоит упомянуть, что есть поддержка страны и в развитии современного мониторинга атмосферного воздуха. Ожидаем скоро посты мониторинга воздуха, которые будут поставлены в Украину при поддержке Финского метеорологического института.