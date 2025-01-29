По обращению на вебресурс «ЭкоУгроза» экоинспекторами в Высоковском обществе на Житомирщине обнаружена незаконная порубка леса на сумму более 1,8 млн грн

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа рассмотрено обращение, поступившее на веб-ресурс «ЭкоУгроза», относительно незаконной вырубки деревьев вблизи с. Высокое Высоковской ТГ (Житомирский район) на земельном участке коммунальной собственности.

Во время проведения натурного обследования земельного участка, который, согласно публичной кадастровой карте Украины, находится в коммунальной собственности Высоковской территориальной общины и относится к землям сельскохозяйственного назначения, обнаружена порубка 145 сырорастущих деревьев породы ольха и осина.

«Об выявленном факте экоинспекторами ДЭИ Полесского округа немедленно были сообщены правоохранительные органы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Житомирского РУП для фиксации всех обстоятельств инцидента и проведения дальнейшего расследования. видеоматериалами – отмечает начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский, – Общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде в результате порубки деревьев, составляет 1 843 637,77 грн».

Учитывая изложенное и в связи с тем, что в действиях лиц, совершивших нарушение, имеются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 246 УК Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса», в порядке статьи 214 УПК Украины Экоинспекцией направлены материалы для установления виновных лиц и принятия мер реагирования в пределах полномочий Следственного управления ГУНП в Житомирской области.