25 января 2025 г. работники Управления государственного экологического надзора (контроля) в Черкасской области Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с инспекторами роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции в Черкасской области отработали территорию Кременчугского водохранилища на г. Днепр.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Центрального Округа.В административных границах города Черкассы были обнаружены два человека, которые осуществляли ловлю рыбы на спиннинг методом багрения. Незаконно выловили рыбу: чехоня – 265 штук, сплетня – 31 штука, лещ – 18 штук, синяк – 17 штук, плоскирка – 10 штук, жерех – 2 штуки. На правонарушителей были составлены протоколы по части 4 статьи 85 КУоАП.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области для установления обстоятельств совершения правонарушения. Запрещенные орудия ловли и рыбы изъяли сотрудники полиции.