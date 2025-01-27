25 января 2025 г. работники Управления государственного экологического надзора (контроля) в Черкасской области Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с инспекторами роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции в Черкасской области отработали территорию Кременчугского водохранилища на г. Днепр.
В административных границах города Черкассы были обнаружены два человека, которые осуществляли ловлю рыбы на спиннинг методом багрения. Незаконно выловили рыбу: чехоня – 265 штук, сплетня – 31 штука, лещ – 18 штук, синяк – 17 штук, плоскирка – 10 штук, жерех – 2 штуки. На правонарушителей были составлены протоколы по части 4 статьи 85 КУоАП.
На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области для установления обстоятельств совершения правонарушения. Запрещенные орудия ловли и рыбы изъяли сотрудники полиции.
По результатам мероприятия рассчитана сумма ущерба, нанесенного государству, которая составляет 542 тысячи 946 гривен.