С 17 по 23 января 2025 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 398 мероприятий контроля, составлено 398 протокол об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 87 тыс. грн.

В Государственный бюджет взыскано 75 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 24 млн 318 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 миллион 253 тысячи. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 28 млн 585 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Днепропетровская область



Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 16 млн 509 тыс. 128 грн за загрязнением земельных ресурсов канализационными стоками на территории земельного участка, расположенного в г. Кривой Рог. Заявление о совершении уголовного правонарушения направлено в ОП №4 Криворожского РУП ГУНП в Днепропетровской области.

Житомирская область



Инспекцией Полесского округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 843 тыс. 636 грн за незаконную вырубку 145 сырорастущих деревьев вблизи с. Высокое Высоковской ТГ Житомирского района. Материалы направлены в СУ ГУНП в Житомирской области.

Кировоградская область



Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков на сумму 652 тыс. 562 грн за незаконную рубку деревьев, гражданами, в полезащитной лесной полосе, которая расположена за пределами населенного пункта на территории Кетрисановского сельского совета Кропивницкого района. ) КРУП ГУНП в Кировоградской области.

Одесская область



Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 619 тыс. 487 грн., за незаконную рубку деревьев в полезащитной лесной полосе за пределами населенного пункта с. Большой Дальник, Великодальницкая территориальная община Одесского района. Материалы направлены в Одесский РУП № 2 ГУНП в Одесской области.

Черниговская область



Инспекцией в Черниговской области произведен расчет убытков на сумму 2 млн 709 тыс. 989 грн за незаконную рубку, неустановленными лицами, 122 деревьев недалеко от села Матеевка на территории Батуринской территориальной громады Нежинского района. Заявление о преступлении направлено в ОП №1 (г. Бахмач) Нежинского РУП ГУНП в Черниговской области.

Одесская область



30 апреля 2020 года в акватории морского порта "Южный" судно STAVANGER осуществило сброс пальмового масла в объеме 8,4 тонны. Размер причиненного государству ущерба составил 2,4 млн. долларов США. ущерб. Хозяйственный суд Одесской области. удовлетворил иск местной прокуратуры.

Апелляционный суд и Верховный Суд оставили решение суда первой инстанции без изменений, отклонив апелляционную и кассационную жалобы ответчика, обязав компанию выплатить 64,8 млн. гривен с учетом курса доллара США на день подачи иска.

В 2022 году компания произвела частичную оплату в размере 36 млн. 569 тыс. 600 грн. Сумма ущерба была окончательно уплачена 17 января 2025 года в размере 28 млн. 239 тыс. 834 грн.