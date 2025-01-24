В рамках Всемирного экономического форума 2025 года в Давосе, по приглашению правительства Королевства Бельгии, личного приглашения Премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, советница в.и.о. и Ее Величества Королевы Матильды, а также в коктейльном приеме с панелью дискуссий по теме: «Строительство устойчивой к войнам экономики для поддержания мира».
Главными темами вечера были: безопасность и оборона ЕС, война в Украине, развитие экономики в условиях энергоэффективных решений, выполнение Парижского соглашения, декарбонизация и новый вектор политики США.
Ольга Ящук отметила: «В течение вечера была приятно умилена теплым приемом и словами поддержки Ее Величества Королевы Матильды, а также, безусловно, абсолютно объективными, верными и решительными словами давнего друга Украины, Премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, и вдохновляющими решениями новоизбранного Генерального секретаря НАТО мистера Марка Рютте, с которым для меня была большая честь пообщаться. Форум в этом году показал, как никогда раньше свою мощь, решительность и солидарность дружественных стран мира в консолидации стратегии для создания единой, незыблемой формулы бизнеса и Мира!»