В рамках Всемирного экономического форума 2025 года в Давосе, по приглашению правительства Королевства Бельгии, личного приглашения Премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, советница в.и.о. и Ее Величества Королевы Матильды, а также в коктейльном приеме с панелью дискуссий по теме: «Строительство устойчивой к войнам экономики для поддержания мира».





Главными темами вечера были: безопасность и оборона ЕС, война в Украине, развитие экономики в условиях энергоэффективных решений, выполнение Парижского соглашения, декарбонизация и новый вектор политики США.