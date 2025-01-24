Хозяйственный суд Житомирской области принял решение об открытии производства по делу о возмещении Пулинской территориальной общиной ущерба на сумму 1 797 949,87 грн из-за незаконной порубки деревьев разных пород.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
Осенью 2023 года, реагируя на обращение, поступившее на телефонную «горячую линию» Государственной экологической инспекции Полесского округа по поводу незаконной порубки деревьев между населенными пунктами с. Будище и с. и установлен факт незаконной порубки 222 деревьев разных пород (информацию об этом читайте по ссылке).
С целью установления лиц, совершивших порубку и принятия предусмотренных законодательством мер реагирования, Инспекцией было направлено соответствующее письмо в адрес отделения полиции № 4 Житомирского районного управления полиции ГУНП в Житомирской области. Лица, совершившие порубку, органами полиции установлены не были.
Специалисты ДЭИ Полесского округа произвели расчет размера ущерба, причиненного лесу незаконной порубкой деревьев, который составил 1797949 грн.
В случае неустановки лиц, совершивших незаконную порубку, причиненный окружающей среде ущерб возмещает орган местного самоуправления, в пределах территории которого находится лес, которому был причинен ущерб – в данном случае Пулинский поселковый совет.
«Поскольку вред, причиненный государству, в добровольном порядке не был уплачен, Государственная экологическая инспекция Полесского округа обратилась в суд с иском о его взыскании в принудительном порядке, – рассказывает начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский. – Экоинспекция Полесского округа продолжает наработку судебной практики по результатам применения впервые в Украине норм части 2 статьи 107 Лесного кодекса Украины относительно взыскания в связи с ненадлежащим исполнением органами местного самоуправления делегированных полномочий вреда, причиненного лесу, не предоставленному в пользование, в случае неустановки , виновных в причинении этого ущерба, что в конечном счете результате должно привести к надлежащему выполнению делегированных полномочий органами местного самоуправления на территории всей Украины в части осуществления контроля за использованием и охраной природных ресурсов, воспроизводством лесов, а самое главное – сохранением лесов Украины».
В октябре 2024 года Хозяйственный суд Житомирской области принял решение об открытии производства по делу.