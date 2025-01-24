Хозяйственный суд Житомирской области принял решение об открытии производства по делу о возмещении Пулинской территориальной общиной ущерба на сумму 1 797 949,87 грн из-за незаконной порубки деревьев разных пород.



Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.





Осенью 2023 года, реагируя на обращение, поступившее на телефонную «горячую линию» Государственной экологической инспекции Полесского округа по поводу незаконной порубки деревьев между населенными пунктами с. Будище и с. и установлен факт незаконной порубки 222 деревьев разных пород (информацию об этом читайте по ссылке).