Наш Молодежный совет – это представители местных молодежных советов, ассоциаций, студенты, ученые, волонтеры, работники украинских и международных общественных природоохранных организаций. Амбициозные, с новыми идеями и свежими наработками.

Теперь молодежь сможет оказывать непосредственное влияние на экологическую политику: сотрудничать с командой Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, предлагать идеи для развития, обсуждать инициативы, реализовывать совместные проекты и углублять связь министерства с молодежным сообществом.

Топ-тема учредительного заседания – экологическое образование. Несмотря на вызовы войны, "зеленые технологии" и экологические стандарты продолжают проникать во все сферы жизни Украины. Экологическое образование остается недостаточно развитым среди широких масс, но именно молодежь является носителем новейших идей и взглядов на будущее. Ее инициативы – это основа "зеленого" обновления и устойчивого развития. Одним из наших общих приоритетов станет популяризация экологических знаний украинцев.



Поздравляю членов Молодежного совета по избранию и началу новой страницы общественной деятельности. Верю, что наше сотрудничество будет интересным и полезным для Украины!