Как сообщалось ранее, реагируя на обращение, поступившее в адрес ДЭИ Полесского округа через вебресурс «ЭкоУгроза» по поводу несанкционированной свалки, 1 октября 2024 года специалисты Инспекции осуществляли выезд по указанным координатам.По результатам обследования земельного участка на ул. Строителей в Ровно был установлен факт загрязнения территории площадью 64 квадратных метра (средняя толщина слоя – 1 м) отходами шлифовальной бумаги на землях коммунальной собственности, что является нарушением статьи 96 Земельного кодекса Украины и статьи 35 Закона Украины «Об охране земель».

Лица, причастные к выявленному нарушению требований природоохранного законодательства, не установлены.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа обратилась в Ровенский городской совет с письмом о необходимости принятия мер, предусмотренных статьей 12 Закона Украины «Об управлении отходами».





Специалистами Инспекции был произведен прогнозируемый расчет ущерба, причиненного государству вследствие засорения земель абразивными бытовыми отходами. Сумма ущерба составила 2 378 880 грн.

Учитывая указанное, Государственная экологическая инспекция Полесского округа направила материалы по указанному факту в Главное управление Национальной полиции в Ровенской области и Ровенской окружной прокуратуры для дальнейшего внесения сведений в ЕРДР по статье 239 УКУ, установления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.







