Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук.

Украина и Япония – давние друзья и партнеры в области защиты окружающей среды. В истории наших государств есть схожие экологические испытания, например борьба с последствиями ядерных катастроф и проблематика управления отходами разрушения. У нас есть богатая история совместных проектов, которые уже приносят результаты и во время войны приобретают еще большую актуальность.

Рассказала господину послу о совместных разработках японских и украинских специалистов в направлениях энергоэффективности, борьбы с изменением климата, управления отходами, а также о нашей работе в рамках Механизма совместного кредитования при поддержке @JICA. Особое значение сегодня имеют сферы, связанные с преодолением последствий боевых действий, в частности, внедрение новых технологий и привлечение японских инвестиций в "зеленое" восстановление Украины.

Также обсудили перспективы развития Чернобыльской зоны. Масаши Накагоме поделился воспоминаниями о своем визите в Чернобыльскую АЭС и согласился, что зона отчуждения имеет огромный потенциал для научных исследований и реализации "зеленых" проектов. Наше партнерство в этом направлении имеет все шансы получить мировое признание.

Затронули вопрос привлечения инвестиций в сферу недропользования. Украина активно работает над улучшением условий инвестиций в этой области и обновлением геологических данных. Опыт Японии может оказаться ценным для совершенствования наших геологических сервисов.



Продолжается диалог по участию Японии в реализации пункта 8 Формулы мира Владимир Зеленский об экологической безопасности и разработке "зеленых" принципов восстановления. В этом контексте наши наработки особенно важны, ведь во время послевоенного восстановления “зеленые” принципы охватят все сферы жизни.

Поздравила Масаши Накагоме с назначением на должность посла Японии в Украине и поблагодарила за поддержку. Господин посол выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества между нашими странами.