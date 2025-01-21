30 апреля 2020 года в акватории морского порта "Южный" судно STAVANGER (ИМО 9278507) произвело сброс загрязняющих веществ – пальмового масла в объеме 8,4 тонны, что повлекло за собой значительное загрязнение внутренних морских вод Украины. Лабораторные исследования подтвердили превышение нормы жиров и масел в морской воде до 77 мг/дм³.

По этому факту государственные инспекторы составили протокол об административном правонарушении, в результате которого капитан судна «STAVANGER» признан виновным по ч. 1 ст. 59-1 КУоАП. Размер нанесенного государству ущерба составил 2,4 млн. долларов США (более 64 млн. гривен).

Поскольку компания "MARINO SHIPPING CO PTE LTD" отказалась добровольно возместить ущерб, Коминтерновская местная прокуратура Одесской области обратилась в суд с иском в интересах государства в лице экологической инспекции. Иск рассматривался с участием специализированной экологической прокуратуры.

11 июля 2022 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск частично, обязав компанию выплатить 64,8 млн. гривен с учетом курса доллара США на день подачи иска. Однако средства уплачены так и не были. Только благодаря упорному, систематическому и плодотворному сотрудничеству с международными институтами дело удалось завершить.

17 января 2024 года ущерб был окончательно уплачен в полном объеме.