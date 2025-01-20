Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко на своей странице в сети Facebook рассказал, как идет восстановлением Шевченковского района после ракетного удара. Далее приводим слова автора без комментариев.

Работаем над восстановлением Шевченковского района после ракетного удара!

Сегодня у станции метро «Лукьяновская» мы провели рабочую встречу с жителями домов, пострадавших от российской агрессии. Мощная взрывная волна нанесла значительные повреждения: выбиты окна, повреждены крыши, а в одном из домов перестали работать лифты. В общей сложности пострадали 8 многоэтажных домов, нуждающихся в скорейшем восстановлении.

Вместе с коллегами — Liliia Pashynna, Женя Кулеба и председателем Шевченковской РГА Александр Поповцев — побывал в этом районе.

Коммуникация с обществом — путь к решению неотложных проблем города!

На встрече мы объяснили всем необходимые процедуры для получения помощи и восстановления жилья. Депутаты выразили готовность направить дополнительные средства на материальную помощь, чтобы ускорить ремонтные работы.

Шевченковская районная администрация вместе с фондом Global Empowerment Mission Ukraine уже координирует процесс замены поврежденных окон. Также ожидаем возобновления работы реестров, что позволит запустить программу помощи в рамках есть Восстановление.

Что уже сделано?

• Транспортное движение в районе станции метро «Лукьяновская» частично восстановлено.

• Сама станция работает в штатном режиме.

• Проводится обследование наиболее пострадавших зданий для координации восстановительных работ.

Куда обращаться за помощью?

Для координации помощи на месте работает штаб, расположенный по адресу:

• ул. Белорусская, 1

Также вы можете обратиться в приемные депутаты:

• ул. Стрелецкая, 28

Телефон: 0 (98) 361 76 83

• ул. Гончара, 62

Телефон: 0 (95) 883 53 88





Вместе мы работаем, чтобы вернуть комфорт и безопасность нашим жителям. Только совместными усилиями мы сможем справиться с вызовами, которые ставит перед нами война.