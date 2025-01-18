



Государственная экологическая инспекция Столичного округа, ознакомившись с публикацией, размещенной на веб-странице Филиала "Столичный лесной" в сети Facebook , сообщила следующее.

Об этом утверждают: "Сообщаем, что в конце 2024 года на участке площадью 7,8 гектаров проводилась полностью легальная заготовка древесины. Все работы выполнялись на основании лесорубного билета, выданного 23 октября 2024 года. Этот документ является основным разрешительным документом, подтверждающим законность ", - Государственной экологической инспекцией Столичного округа в В ходе мероприятия было установлено, что согласно лесорубному билету от 23.10.2024 года, проведение работ по заготовке древесины должно было быть завершено до 31 декабря 2024 года.

Однако, при проведении обследования лесного участка 10.01.2025 государственными инспекторами вместе с работниками полиции было выявлено большое количество неоприходованной (т.е. без соответствующих бирок) лесопродукции, около 100 единиц, что подтверждает факт осуществления рубки по истечении срока действия лесорубного билета, то есть после 31. 2024.