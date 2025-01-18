Недавно сообщалось, что Государственные инспекторы 10 января 2025 зафиксировали факт незаконной рубки леса вблизи населенного пункта Липовый Скиток.
Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Столичного округа.
Этот факт получил широкую огласку и резонанс в обществе и экспертной среде. Позже Филиал "Столичный лесной офис" выпустил разъяснение, мол, на участке площадью 7,8 гектаров проводилась полностью легальная заготовка древесины. Все работы выполнялись на основании лесорубного билета, выданного 23 октября 2024 года.
Государственная экологическая инспекция Столичного округа, ознакомившись с публикацией, размещенной на веб-странице Филиала "Столичный лесной" в сети Facebook , сообщила следующее.
Об этом утверждают: "Сообщаем, что в конце 2024 года на участке площадью 7,8 гектаров проводилась полностью легальная заготовка древесины. Все работы выполнялись на основании лесорубного билета, выданного 23 октября 2024 года. Этот документ является основным разрешительным документом, подтверждающим законность ", - Государственной экологической инспекцией Столичного округа в В ходе мероприятия было установлено, что согласно лесорубному билету от 23.10.2024 года, проведение работ по заготовке древесины должно было быть завершено до 31 декабря 2024 года.
Однако, при проведении обследования лесного участка 10.01.2025 государственными инспекторами вместе с работниками полиции было выявлено большое количество неоприходованной (т.е. без соответствующих бирок) лесопродукции, около 100 единиц, что подтверждает факт осуществления рубки по истечении срока действия лесорубного билета, то есть после 31. 2024.
Относительно утверждения, что: "в начале 2025 года ни одна новая заготовка древесины на указанной территории не проводилась. Выполнялись исключительно работы по разработке уже сваленных стволов сосны. Важно подчеркнуть, что новые деревья не валились", - во время совместного осмотра сотрудниками полиции и государственными инспекторами установлено, что на участке также были обнаружены деревья с клеймением у шейки корня, которые назначались к рубке, но не были урезаны по состоянию на 10.01.2025. Указанное выше свидетельствует о том, что на данном участке проводились работы именно по лесозаготовке, а не разработке ранее поваленных деревьев.
Относительно утверждения, что: "в соответствии с лесорубным билетом, работники лесничества сжигали порубочные остатки после заготовки древесины. Это обычная практика", - отмечаем, что физическим и юридическим лицам, проводящим работы в лесу, запрещается, среди прочего, сжигать растительность или ее остатки в лесу, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу. То есть, такие действия являются прямым нарушением норм, установленных "Порядком организации охраны и защиты лесов".