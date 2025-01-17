В Государственный бюджет взыскано 40 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 3 млн 491 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 31 млн. 57 тыс. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 582 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Ивано-Франковская область

Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму

1 млн 183 тыс. 164 грн за незаконную рубку 68 сырорастущих деревьев за пределами населенного пункта с. Междуречье урочище «Заречье», Болеховского городского совета Калушского района.

№1 (г. Долина) Калушского РПП ГУНП в Ивано-Франковской области, ГУНП в Ивано-Франковской области и Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Львовская область

Инспекцией во Львовской области направлен иск в Хозяйственный суд

Львовской области о возмещении ущерба, КП «Стрыйводоканал» на сумму 1 млн 272 тыс. 773 грн., причиненных окружающей среде вследствие сверхнормативного сброса обратных (сточных) вод из очистных сооружений в реку Стрый, что привело к загрязнению поверхностных вод.

Хмельницкая область

Инспекцией в Хмельницкой области направлен иск в Хозяйственный суд Хмельницкой области о возмещении ущерба, КП «Изяславводоканал» на сумму 28 млн 242 тыс. 986 грн., причиненных окружающей среде вследствие сброса с обратными водами загрязняющих веществ в водный объект реку Горынь с превышением установленных нормативов ГДС.



