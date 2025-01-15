Темой для обсуждения стал вопрос улучшения взаимодействия между территориальными и межрегиональными территориальными органами Экоинспекции Украины и представителями Офиса Омбудсмана Украины в регионах по осуществлению экологического контроля, охраны окружающей природной среды и обеспечения прав граждан на чистую окружающую среду, которая в условиях российской военной агрессии, актуальность.



Примером успешного сотрудничества в этом направлении является Житомирская область, где уже активно налаживается тесное сотрудничество между государственными институтами, ответственными за сохранение окружающей среды и обеспечение права человека на чистую окружающую среду, с активным привлечением общественности к взаимодействию с органами государственной власти в экологической сфере. Это опыт, который должен быть распространён и на другие регионы.





Участие во встречах в рамках обсуждения указанного вопроса принял Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, который поблагодарил Эстонию за содействие в открытии в Житомире первого Центра подобного типа, который отремонтирован и оборудован за счет отдельной программы Правительства этой страны, Эстонским Центром международного развития (ESTDEV) ), и еще раз акцентировал на важности тесного взаимодействия государственных институтов по вопросу защиты прав людей, среди которых, в частности, пострадали от последствий аварии на ЧАЭС.

К дискуссии присоединились народный депутат Украины Арсений Пушкаренко, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в Житомирской области Юрий Погодицкий, начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский, который, в частности, акцентировал внимание на потребности углубленного сотрудничества Украины с международными экологическими институтами, эффективность которого уже демонстрирует ДЭИ округа на примере сотрудничества с Эстонской Республикой, присоединение к соответствующим межгосударственным и общественным инициативам.



Достигнутые во время встречи договоренности станут фундаментом для дальнейшего расширения сотрудничества между территориальными и межрегиональными территориальными органами Экоинспекции Украины и представителями Офиса Омбудсмана Украины в регионах с целью защиты прав людей на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду.