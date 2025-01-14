Украина, Румыния и Болгария согласовали на уровне министерств совместные шаги по взаимодействию с международными институтами по масштабной экологической катастрофе в Черном море, вызванной загрязнением мазутом.



Провели очередную онлайн-встречу с Министром окружающей среды, водными и лесными ресурсами Румынии Mircea Fechet и и.о. Министра окружающей среды и воды Болгарии Петаром Димитровым. По их словам, остается проблемой отсутствие верифицированных данных по поводу аварии российских танкеров 15 декабря 2024 года и дальнейшего распространения мазута в акватории Черного моря. У нас есть доступ к информации об этой ситуации только с помощью крымских локальных медиа и ограниченного количества спутниковых снимков.

На сегодняшний день снимки демонстрируют, что загрязнение российским мазутом достигло города Евпатория. УкрНЦЭМ продолжает осуществлять наблюдение за развитием чрезвычайного происшествия с помощью имеющихся средств.



Коллеги подчеркнули, что наша кооперация – это не услуга для Украины, а общая ответственность. Черное море объединяет ряд европейских стран. Несмотря на то, что математические модели не демонстрируют движение пятна к западу, последствия аварии российских танкеров несут риски для всего Черного моря. Речь идет о десятках километров мазутной пленки на поверхности воды вглубь Черного моря, тысячи километров загрязненного побережья, тысячи погибших птиц и десятки дельфинов, нарушены пищевые цепи в экосистемах. По предварительным подсчетам экоинспекторов, утечка мазута нанесла экосистеме Черного моря материальный ущерб на сумму более 14 млрд долларов США.

Отдельно договорились координировать совместные усилия по ограничению выхода в Черное море устаревшего флота России, создающего потенциальные угрозы для морской экосистемы.



Украина уже обратилась по этому поводу к соответствующим секретариатам конвенций ООН, UNEP, ЮНЕСКО, Европейскому Союзу, Международной морской организации (IMO). Получили фидбек от Секретариата Комиссии по защите Черного моря от загрязнения по поводу необходимости проведения внеочередного заседания для рассмотрения этого кейса. Также 27 января этого года дело будет рассмотрено на заседании Подкомитета ИМО по предотвращению загрязнения.



Продолжаем наши наблюдения, готовим обращение к Европейской Комиссии и ждем жесткой реакции мирового сообщества. Это уже не первая схожая ситуация с российскими танкерами. РФ игнорирует международное морское право. Так что проигнорировать эту аварию сейчас – значит разрешить ее повторение в будущем.