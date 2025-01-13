Факт незаконной рубки леса обнаружен инспекторами ДЭИ Столичного округа вблизи населенного пункта Липовый Скиток.

Об этом сообщает Госэкоинспекция.

10 января 2025 года государственными инспекторами Государственной экологической инспекции Столичного округа обнаружен факт незаконной рубки хвойных деревьев на территории филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" - "Макаровское надлесничество" в Фастовском районе Киевской области. Нарушения зафиксированы вблизи населенного пункта Липовый Скиток.

На место правонарушения государственные инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. В результате проведения следственных действий выяснено, что незаконно срезано 131 дерево хвойных пород (сосна) и 2 дерева породы дуб.

В ходе следственных действий установлено, что нарушены правила сохранения лесных насаждений: срезаны деревья хвойных и лиственных пород, а также повреждены 63 дерева до степени непрекращения роста.

По результатам проверки и обнаружения сжигания древесины составлен административный протокол. Мастера леса привлечены к административной ответственности.

По факту незаконной вырубки леса сотрудники полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) для возбуждения уголовного дела.

И.о. начальника отдела – государственный инспектор по охране окружающей природной среды Столичного округа Евгений Кужель дал комментарий украинскому общенациональному телеканалу "1 + 1", осветив обстоятельства правонарушения и отметив необходимость соблюдения экологического законодательства.

Государственная экологическая инспекция призывает граждан соблюдать требования законодательства в сфере охраны окружающей среды.