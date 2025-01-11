С 03 по 09 января 2025 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 190 мер контроля, составлено 182 протокола об административных правонарушениях

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 37 тыс. грн.

В Государственный бюджет взыскано 52 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 1 млн 10 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 558 тысяч. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 286 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Кировоградская область

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 504 тыс. 84 грн за отлов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, неустановленными лицами, в акватории р. Большая Вись возле с. Каменка в административно-территориальных границах Новомиргородской территориальной общины Новоукраинского района. Материалы о совершении уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Малая Виска) Новоукраинского РПП ГУНП в Кировоградской области и Кировоградской областной прокуратуре.