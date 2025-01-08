Народные депутаты Верховная Рада Украины отдали 246 голосов "За" проект Закона № 11024 "О внесении изменений в Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины" по обеспечению сохранения территорий и объектов природно-заповедного фонда".



Запрет "джиппинга" - без преувеличения новая страница нашего природоохранного менеджмента. Путь к принятию этого Закона официально стартовал после запуска петиции "Об урегулировании джипинга в Украине" в сентябре 2022 года. И сегодня Закон принят в целом.



"Джипинг" на заповедных территориях загрязняет почвы, уничтожает растительный мир, вредит диким животным. И сегодня принятие этого Закона является важным шагом к европейским традициям управления природоохранными территориями. Передвижение на транспортных средствах частично останется только для выполнения должностных обязанностей работниками природоохранных учреждений, правоохранительными органами и другими службами.

Если вам предложат полюбоваться видами национального природного парка и использовать для проезда по природной территории квадроцикл – знайте, что это незаконно.

Закон о запрете "джипинга" прошел путь длиной более 2 лет, имеет одобрение общества и поддержан природоохранными организациями.



Благодарю всех причастных к принятию этого решения.