Сегодня законопроект о восстановлении системы МЗО одобрен во втором чтении. Это важный окружающий законопроект для продолжения переговорного процесса и декарбонизации по европейским стандартам.
298 голосов народных депутатов "За" проект Закона № 12131 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".
Отныне отчетность операторов установок в пределах МЗП больше не является добровольной. Однако нормы Закона учитывают реалии военного положения. Подход к отчетности зависит от местоположения установок и степени их разрушения. Закон предусматривает ослабление требований для операторов путем добровольного представления отчетных документов за предыдущие годы, а также упрощение регистрации. Все это имеет целью снизить организационную и финансовую нагрузку на предприятия, подпадающие под действие Закона о МЗР.
Восстановление этой практики – это получение четких верифицированных данных, согласно мировой практике расчетов, относительно выбросов парниковых газов. Это предпосылка к созданию системы торговли выбросами (СТВ), а также является одним из шагов приближения качества наших инструментов декарбонизации к европейским стандартам. К тому же, принятие этого Закона обеспечивает выполнение индикатора Украины в рамках Плана Ukraine Facility, который является важной частью восстановления после боевых действий.
Спасибо народным депутатам Экокомитета и его руководителю Олегу Бондаренко за целенаправленность и конструктивный подход к принятию этой инициативы.