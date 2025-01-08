Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев

Сегодня законопроект о восстановлении системы МЗО одобрен во втором чтении. Это важный окружающий законопроект для продолжения переговорного процесса и декарбонизации по европейским стандартам.



298 голосов народных депутатов "За" проект Закона № 12131 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".