От 1 января 2025 года Государственная экологическая инспекция Украины в соответствии с постановлением КМУ от 27.12.2024 №1551 возобновляет плановые проверки непродовольственной продукции рыночного надзора (проверка качества автомобильных бензинов, дизельного топлива, судового, котельного топлива), которые были временно приостановлены во время
Кроме того, Государственная экологическая инспекция Украины обращается к потребителям, а также органам исполнительной власти, исполнительным органам местных советов, правоохранительным органам, общественным организациям потребителей и объединениям субъектов хозяйствования, с просьбой сообщать в случае выявления информации о распространении нанесшей продукции. ущерб общественным интересам имеет недостатки, которые могут нанести такой ущерб, и отсутствует информация, по которой производителя такой продукции может быть идентифицирована, но содержится информация, по которой может быть установлен распространитель, у которого была приобретена (обнаружена) такая продукция.
Напоминаем, что ответственность субъектов хозяйствования предусмотрена статьей 44 Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции", которая предусматривает применение административно-хозяйственных санкций.
Так, к лицу, введшему продукцию в обращение, что представляет серьезный риск, применяют штрафные санкции в размере шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (102000,00 грн).
К лицу, которое ввело продукцию в обращение, не отвечающее установленным требованиям (кроме случаев, предусмотренных статьей 28 и частью третьей статьи 29 настоящего Закона), – в размере от двух до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34000,00 грн - 51000, 00 грн.
К распространителю (кроме юридических и физических лиц – предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения) в случае несоблюдения условий хранения продукции, которая им распространяется, если в результате этого продукция стала опасной и/или не отвечающей установленным требованиям, этот штраф составляет две тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34000,00 грн).
К распространителю – юридическому лицу или физическому лицу – предпринимателю, избравшему упрощенную систему налогообложения, применяются административно-хозяйственные санкции в виде штрафа в случае несоблюдения условий хранения продукции, которая им распространяется, если в результате этого продукция стала опасной и/или не отвечающей установленным требованиям, в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000,00 грн).
Также предусмотрена ответственность за создание препятствий путем недопущения к проверкам в виде штрафа в размере 170 тыс. рублей. грн.
Кроме того, по результатам государственного рыночного надзора принимается решение о принятии ограничительных (корректирующих) мер: если продукция представляет серьезный риск или одновременно представляет серьезный риск и не отвечает установленным требованиям - решение об изъятии из обращения и/или отзыва, запрещение предоставления продукции на рынке; в случае формального несоответствия (знак соответствия нанесен с нарушением требований или отсутствует; не было составлено право на соответствие или право на соответствие не сопровождает продукцию, др.) - решение об устранении формального несоответствия; продукция не отвечает установленным требованиям – решение приведения в соответствие.