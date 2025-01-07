От 1 января 2025 года Государственная экологическая инспекция Украины в соответствии с постановлением КМУ от 27.12.2024 №1551 возобновляет плановые проверки непродовольственной продукции рыночного надзора (проверка качества автомобильных бензинов, дизельного топлива, судового, котельного топлива), которые были временно приостановлены во время

Кроме того, Государственная экологическая инспекция Украины обращается к потребителям, а также органам исполнительной власти, исполнительным органам местных советов, правоохранительным органам, общественным организациям потребителей и объединениям субъектов хозяйствования, с просьбой сообщать в случае выявления информации о распространении нанесшей продукции. ущерб общественным интересам имеет недостатки, которые могут нанести такой ущерб, и отсутствует информация, по которой производителя такой продукции может быть идентифицирована, но содержится информация, по которой может быть установлен распространитель, у которого была приобретена (обнаружена) такая продукция.

Напоминаем, что ответственность субъектов хозяйствования предусмотрена статьей 44 Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции", которая предусматривает применение административно-хозяйственных санкций.