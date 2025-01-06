В Государственный бюджет взыскано 35 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 9 млн 400 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 4 млн. 393 тыс. рублей. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 594 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Житомирская область

Инспекцией Полесского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Коростышевскому ГКП «Водоканал» на сумму 3 млн 642 тыс. 753 грн за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в р. Тетерей с обратными водами.

Запорожская область

Инспекцией Южного округа произведен расчет убытков на сумму 575 тыс. 619 грн за незаконную рубку 75 деревьев, неустановленными лицами, в полезащитной лесной полосе, которая находится вблизи с. Вербовое Петро-Михайловской территориальной громады Запорожского района. Материалы направлены в Запорожский РУП ГУНП в Запорожской области.

Кировоградская область

Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков на сумму 4 млн 177 тыс. 693 грн за незаконное добычу ценных видов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, неустановленными лицами, в акватории Кременчугского водохранилища г. Днепр у острова «Каменный» » Александрийского района. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Светловодск) Александрийского РИН ГУНП в Кировоградской области и Кировоградской областной прокуратуре.