Военные вместе с Инспекцией стали частью важного дела – помогли детскому дому семейного типа, эвакуированного из прифронтовых районов Донецкой области. Это не просто помощь, это поддержка, которая дает надежду и веру в лучшее будущее даже в самые сложные времена.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Столичного округа.Большая семья Ирины и Владимира Сербиных, состоящая из 19 детей в возрасте от 1,5 до 19 лет, приютила и любовь сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Раньше они жили в Донецкой области, но война вынудила их покинуть родной дом. Несмотря на трудности, у этих детей есть счастливое детство в семье благодаря любви и заботе своих родителей.

Специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа во главе с начальником Яной Майбородой и героические военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка вместе совершили для этих детей праздник, подаривший им радость и незабываемые эмоции.