Военные вместе с Инспекцией стали частью важного дела – помогли детскому дому семейного типа, эвакуированного из прифронтовых районов Донецкой области. Это не просто помощь, это поддержка, которая дает надежду и веру в лучшее будущее даже в самые сложные времена.
Большая семья Ирины и Владимира Сербиных, состоящая из 19 детей в возрасте от 1,5 до 19 лет, приютила и любовь сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Раньше они жили в Донецкой области, но война вынудила их покинуть родной дом. Несмотря на трудности, у этих детей есть счастливое детство в семье благодаря любви и заботе своих родителей.
Специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа во главе с начальником Яной Майбородой и героические военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка вместе совершили для этих детей праздник, подаривший им радость и незабываемые эмоции.
В канун Нового года каждый ребенок с нетерпением ждет чуда, загадывая свои самые заветные желания. И это чудо свершилось! В большую семью пришли подарки, о которых дети так долго мечтали. Глаза их загорелись от счастья, а сердца наполнились теплом и верой в то, что сказка действительно существует.
Детки получили отличные подарки: машинки для дрифта, конструкторы, игрушки-работы, куклы, игрушку-трансформер Бамблби, кухню, столик, набор для живописи, елку, стильный телефон, набор для плетения, наушники, видеопроектор, игровой руль, игрушки для ванной детские автокресла для самых маленьких.
Мы выражаем огромную благодарность нашим Героям-военным 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, Силам Беспилотных Систем, которые с гордостью называют себя Степными Хищниками и преданно защищают Украину на самых горячих фронтовых позициях. Вы не только защищаете нашу землю, но даруете нам надежду, веру и любовь. Ваши стойкость, героизм и большие сердца являются примером для каждого из нас.
От всего сердца благодарим вас, наши герои! Желаем, чтобы одно единственное желание стало реальностью – мир в Украине! Пусть этот новый год принесет семье Ирины и Владимира Сербиных безграничную радость, а детям новые возможности для мечтаний, творчества и счастья.