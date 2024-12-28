Национальная библиотека Украины для детей назвала победителей конкурса, а из лучших произведений составлен традиционный сборник.





Победителями стали: Яцюк Дарья, 11 лет, Солоненко София, 13 лет, Вертиленко Николай, 13 лет, Ковалевская Таисия, 12 лет, Частакова Маргарита, 11 лет, Чепижко Полина, 12 лет, Аксенова Мария, 12 лет, Кушнир Кристина, 15 лет , Тесцов Николай, 15 лет, Шаповал Мария, 16 лет, Гудыменко Мария, 14 лет, Загороднюк Никита, 15 лет, Янушак Ирина, 15 лет, Афимья Иляна, 14 лет.

Кроме того, победители получили приятные бонусы от друзей и партнеров Национальной библиотеки Украины для детей: основателя Фонда Николая Томенко «Родная Страна» Николая Томенко и начальника Управления организационной деятельности Госэкоинспекции Александра Федоренко, которые привезли в подарок победителям «Творческих каникул» сладости, а также в этом году к спонсорам конкурса присоединился Благотворительный фонд молодежной инициативы Надежда.



