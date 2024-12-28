С 20 по 26 декабря 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 400 мер контроля, составлено 272 протокола об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 38 тыс. грн

В Государственный бюджет взыскано 42 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 17 млн ​​835 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 17 млн. 400 тыс. грн.



Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 965 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Днепропетровская область

Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ООО «Украинский трубный завод» на сумму 11 млн 656 тыс. 737 грн за сверхнормативные выбросы без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Заявление о совершении уголовного правонарушения области.

Закарпатская область

Инспекцией в Закарпатской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ГП «Производственная дирекция по ликвидации Солотвинского солерудника» на сумму 3 млн 13 тыс. 744 грн за засорение земельного участка, расположенного в пгт. Солотвино Тячевского района, бытовыми отходами. Материалы направлены в ГУНП в Закарпатской области.

Запорожская область

Инспекцией Южного округа произведен расчет убытков на сумму 510 тыс. 739 грн за самовольные занятия, а именно распашка земельного участка неустановленными лицами, на территории балки вблизи автодороги Е105 между селами Терновка и Великодубово Петро-Михайловской объединенной территориальной громады Запорожского района. Материалы направлены в ГУНП в Запорожской области и Запорожской областной прокуратуре.

Кировоградская область

Инспекцией Приднепровского округа проведены расчеты убытков и предъявлены 2 претензии Петровскому поссовету на общую сумму 1 млн 261 тыс. 365 грн за размещение несанкционированных свалок на территории Александрийского района.