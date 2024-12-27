Недавно во время встречи министров иностранных дел стран НАТО министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что наше государство не рассматривает другие гарантии безопасности, кроме членства в Альянсе.

О важности этого решения рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

«Тридцать лет назад был подписан позорный Будапештский меморандум. В итоге мы отдали третий по размеру ядерный арсенал мира, а одна из стран-гарантов стала агрессором.

В Обращении Верховной Рады Украины к государствам, правительствам, парламентам и международным организациям по случаю 30-летия Будапештского меморандума народные депутаты призвали усилить поддержку Украины, прежде всего, военную. Ведь, как отметил Арсений Пушкаренко, только оружие сегодня реально может компенсировать убранный у нас ядерный арсенал, и только через силу можно заставить путина к устойчивому миру.

Также он рассказал, что на протяжении 2024 года Украина подписывала двусторонние договоры безопасности, которых на сегодня 27. Это комплексные документы, в которых прописаны виды поддержки нашего государства: военное, политическое, гуманитарное, финансовое, санкционное и т.д. Они также являются своеобразным мостиком в НАТО, ведь будут действовать до вступления Украины в Альянс и будут способствовать модернизации наших Вооруженных Сил в соответствующие стандарты.

«Мы осознаем, что война продолжается и что часть наших территорий временно оккупирована. Однако Украина убеждает государства Альянса в том, чтобы мы получили приглашение в НАТО уже сейчас. Это и будет гарантией нашей безопасности и стратегическим поражением России. Поэтому мы призываем партнеров быть более решительными и настаиваем, что путь Украины в ЕС и НАТО должен быть параллельным», – подытожил Арсений Пушкаренко.