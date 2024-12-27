Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев.

Восстановление работы МЗВ и запрет джипинга в заповедных зонах – Комитет по вопросам экологической политики и природопользования Верховная Рада Украины рассмотрела поправки и рекомендовала к принятию во втором чтении двух окружающих законопроектов.

Они прокладывают нам путь в переговорном процессе, создании СТВ в Украине, а также выполнении Ukraine Facility.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".

Документ восстанавливает обязательную отчетность операторов установок в рамках МЗР, которая была принята в 2021 году, но в настоящее время является добровольной в связи с военным положением. Это поможет нам повысить эффективность сбора данных по выбросам парниковых газов. Это также логический и последовательный шаг к внедрению системы торговли выбросами, который является наиболее эффективным рыночным механизмом сокращения выбросов CO2. Дополнительно, этот законопроект является индикатором получения финансирования в рамках программы Ukraine Facility.

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины" по обеспечению сохранения территорий и объектов природно-заповедного фонда".

Его одобрение во II чтении поставит точку в дискуссиях по использованию транспортных средств на территориях природно-заповедного фонда. Эта опция останется в ограниченном виде для работников природоохранных учреждений, правоохранительных и других органов и служб при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Нет никакой критической необходимости использования внедорожников, эндуро-мотоциклов и баги туристами. Этот вид отдыха должен уйти в прошлое, равно как это произошло в европейских странах. "Джипинг" загрязняет почвы, уничтожает растительный мир, вредит диким животным. Декларируя запрет джипинга, мы реализуем цивилизованные европейские практики менеджмента природоохранных территорий.

Большое спасибо народным депутатам и председателю Экокомитета Олегу Бондаренко за конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами в процессе принятия этих сверхважных инициатив. Ждем голосования за основу уже в начале грядущего 2025 года.