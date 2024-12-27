Корецким горсоветом по требованию Инспекции добровольно возмещено более 1,3 млн. грн. за незаконные порубки на землях запаса лесохозяйственного назначения.Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

Перечень территориальных общин, выполняющих требование Экоинспекции по возмещению ущерба, причиненного лесу, не предоставленному в пользование через незаконные порубки, совершенные на земельных участках общин, расширяется, а следовательно, осознание своей ответственности за совершенные правонарушения становится нормой для органов местного самоуправления.

Так, в августе 2024 года временной комиссией в составе представителей ДЭИ Полесского округа, Корецкого городского совета, Филиала «Костопольское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины», Департамента экологии и природных ресурсов Ровенской облгосадминистрации, Северо-Западного межрегионального управления Весеннее, Речино, Сторожей, Устья и Морозовка, на земельных участках лесохозяйственного назначения, которые находятся в запасе Корецкого городского совета, были обнаружены незаконные рубки 287 деревьев разных пород.

Лица, совершившие указанные порубки деревьев, установлены не были.

Руководствуясь статьями 20-2, 68, 69 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», статьей 69, ч.2 статьи 105, ч.2 статьи 107 Лесного кодекса Украины, статьей 40 Закона Украины «О растительном мире», статьей 222 кодекса Украины, ГЭИ Полесского округа предложила Корецкому горсовету в месячный срок возместить причиненный государству незаконными порубками убытки на сумму 1 366 714 грн 33 коп.

Инспекция официально сообщила, что указанные средства перечислены на специальный счет в местном бюджете.

«Тот факт, что Корецкий городской совет добровольно, без привлечения судебных органов, выполнил требование о возмещении ущерба из-за незаконной порубки на находящихся в ее подчинении землях свидетельствует об осознании ответственности за состояние окружающей природной среды на своей территории и стимулом к ​​надлежащему выполнению делегированных полномочий органами местного самоуправления на территории всей Украины в части осуществления контроля над использованием и охраной природных ресурсов, воспроизводством лесов», – констатирует начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский.

⏺️ Напомним, весной 2024 года ДЭИ Полесского округа выиграла судебный иск в апелляционной инстанции, который стал прецедентом в судебной практике - суд своим решением обязал Ракитновский поселковый совет уплатить свыше 2,9 млн грн ущерба, причиненного лесу, не предоставленному лесу.

⏺️ А 11 ноября 2024 года Хозяйственный суд Ровенской области принял решение о возмещении 5 млн грн ущерба из-за незаконной порубки Дубровицким городским советом.

⏺️ В настоящее время на рассмотрении Хозяйственного суда Житомирской области находится иск ДЭИ Полесского округа о принудительном взыскании с Пулинского поселкового совета Житомирского района почти 1,8 млн грн ущерба, причиненного незаконной порубкой деревьев на земельном участке общины.

Справка:

Частью 2 статьи 107 Лесного кодекса Украины предусмотрено, что вред причинен лесу, не предоставленному в пользование, в случае неустановления лиц, виновных в причинении вреда, возмещается органом местного самоуправления, в пределах территории которого находится лес, которому был причинен вред.

Согласно п. п. 1 п. б ч. 1 ст. 33 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" отмечено, что к делегированным полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов входит осуществление контроля за соблюдением земельного и природоохранного законодательства, использованием и охраной земель, природных ресурсов общегосударственного и местного значения, воспроизводством лесов.

Статьей 15 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды" определено, что местные советы несут ответственность за состояние окружающей природной среды на своей территории и в пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдением законодательства об охране окружающей природной среды.