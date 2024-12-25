В канун рождественско-новогодних праздников первый вицеспикер украинского парламента Александр Корниенко вместе с народными депутатами Украины Арсением Пушкаренко, Дмитрием Припутнем, начальником Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгением Медведовским посетили одно из самых горячих направлений фронта – покровской Москвы. Якова Гандзюка, чтобы определить их потребности, пообщаться, поддержать.

За весомый личный вклад в дело защиты независимости и суверенитета Украины, проявленное мужество и героизм Александр Корниенко отметил военных Грамотами Верховной Рады Украины и передал бойцам автомобиль, который пригодится при выполнении боевых задач.

При нынешних сложных вызовах, когда враг, несмотря на потери, пытается уничтожить нас не только физически, но и лишить веры в победу, украинские защитники и защитницы являются символом устойчивости и национального единства.





Наши воины умеют побеждать, но они нуждаются в нашей поддержке. Помните об этом и в эти рождественские дни, когда в мирное время самые родные люди собирались за столами, чтобы поделиться кутью, пожелать друг другу мира и добра.

Каждый наш вклад, даже самый маленький, помогает укрепить нашу армию и приближает Победу!