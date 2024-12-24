Ежегодно в канун Рождества Библиотека устраивает семейный праздник для круга друзей и партнеров, которые в течение года присоединились к реализации совместных с библиотекой проектов, направленных на поддержку главной библиотеки для детей и детских библиотек страны, которые были соорганизаторами и меценатами многочисленных всеукраинских творческих конкурсов для юных читателей. В настоящее время библиотеку посетили представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, Государственной экологической инспекции Украины, Национального олимпийского комитета, Национального союза художников Украины, Национального музея народной архитектуры и быта Украины, Национального академического драматического театра имени Ивана , Национальной филармонии Украины, Украинского института книги, Программы поддержки ОБСЕ для Украины, ГП "Украинская студия хроникально-документальных фильмов", ОО "ИНПОЛИТ", представитель Митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания, военные, издатели, писатели, представители бизнеса.
Встречали гостей библиотекари в образах рождественских ангелов, которые вручали детям изысканные книжные закладки, сплетенные крючком. С такими закладками читать книги пожелают даже те, кто до этого не был очень активным читателем.
В начале праздника гости и библиотекари образовали огромный круг, взялись за руки, чтобы почувствовать тепло, семейную сплоченность, столь необходимое в это сложное для Украины и украинцев время. Минутой молчания почтили память тех, кто отошел в заветы, борясь за свободу и независимость нашей страны.
В этом году библиотека подготовила насыщенную программу для детей и взрослых. Она началась концертом рождественских мелодий в исполнении оркестра воинской части 3030 25-й бригады охраны общественного порядка им. Князя Аскольда Национальной гвардии Украины, уже давно ставших друзьями библиотеки.
Гостей поздравила генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко, которая подчеркнула, что с друзьями и партнерами, которыми располагает библиотека, можно реализовать любые мощные и фантастические мечты и проекты. За этот год проведены десятки всеукраинских и международных конкурсов, их победители и участники благодаря нашим соорганизаторам получили ценные подарки и книги.
К слову пригласили известных в Украине давних друзей библиотеки – народного артиста Украины Евгения Нищука, тележурналиста Андрея Ковальского – отметивших ценность партнерства с главной детской библиотекой страны на благо самого ценного – подрастающего поколения Украины.
Отец Виталий, уполномоченный Митрополитом Эпифанием во исполнение почетной миссии, наградил Аллу Гордиенко, генерального директора НБУ для детей, орденом святой равноапостольной княгини Ольги за жертвенную любовь и отданный труд на благо Поместной Украинской Православной Церкви и набожного народа.
Также Благословенные грамоты за заслуги перед Поместной Украинской Православной Церковью и набожным народом от Митрополита Киевского и всея Украины Эпифания получили библиотекари Басирова Евгения и Авдеева Наталия.
Важными и долгожданными гостями библиотеки всегда военные. Этот праздничный день не стал исключением. На праздник пришел Тарас Бубнов, командир 321 отдельного батальона терробороны, а библиотекари вручили ему подарок – артобъект по артефакту. Тубус из-под снаряда разукрасила художница библиотеки.
Во время концертной программы ведущая пригласила зрителей стать участниками своеобразной рождественско-библиотечной инициации – семейной викторины, во время которой новые посетители смогли кое-что узнать о библиотеке, заинтересоваться ее необычными локациями и уникальными услугами.
Рождественская музыка в исполнении музыкантов наполнила теплом сердца всех собравшихся, создала праздничную атмосферу рождественских праздников. Дети и взрослые подпевали и приплясывали под некоторые знакомые композиции.
В конце первой части рождественско-новогодней здибанки ведущая предложила гостям посетить разные отделы и уголки библиотеки, которые подготовили библиотечно-книжные развлечения для младших посетителей.
А те, кто посетил библиотеку впервые, смогли открыть для себя самую большую детскую библиотеку страны – удивляющее, восхищающее, завораживающее пространство. Взрослые посетители вспомнили, как когда-то наведывались в свои библиотеки и восхищенно удивлялись чудесам, умеющим создавать детские библиотекари. Они сохраняют библиотечные традиции и одновременно нуждаются в современных детях. Евгений Нищук и сам решил помочь библиотекарям и устроить ребятишкам праздник.
После книжных развлечений присутствовавшие перебрались в библиотечный тайник, где библиотечным поздравлением «Вдохновение Рождественских колядок» началась вторая часть новогодне-рождественской встречи.
Хозяйке зимней Чудассии вручили каждому взрослому новогоднее предсказание, к которому добавили план чтения на следующий год. В план библиотекари включили по три книги: детскую (для семейного чтения), взрослую, а также психологическую – по вопросам воспитания детей, или же по очень актуальной сегодня темы – поддержки ментального здоровья. Делали это с надеждой, что все собранные библиотекарями книги будут не только интересны, но и полезны.
В конце праздника устроили аукцион артефактов войны, превращенных руками читателей и библиотекарей в артобъекты. Средства с аукциона будут использованы на благотворительную поддержку раненых военных, которыми занимается Национальная библиотека Украины для детей.
Кульминацией праздника стало рождественское волшебство – удивительное превращение книжного торта, собранного в начале встречи с подаренными гостями книг для поддержки детских библиотек Украины, пострадавших в результате боевых действий, в настоящий вкусный торт. Им угостили друзей, которые пришли на праздник.