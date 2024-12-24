Ежегодно в канун Рождества Библиотека устраивает семейный праздник для круга друзей и партнеров, которые в течение года присоединились к реализации совместных с библиотекой проектов, направленных на поддержку главной библиотеки для детей и детских библиотек страны, которые были соорганизаторами и меценатами многочисленных всеукраинских творческих конкурсов для юных читателей. В настоящее время библиотеку посетили представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, Государственной экологической инспекции Украины, Национального олимпийского комитета, Национального союза художников Украины, Национального музея народной архитектуры и быта Украины, Национального академического драматического театра имени Ивана , Национальной филармонии Украины, Украинского института книги, Программы поддержки ОБСЕ для Украины, ГП "Украинская студия хроникально-документальных фильмов", ОО "ИНПОЛИТ", представитель Митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания, военные, издатели, писатели, представители бизнеса.

Встречали гостей библиотекари в образах рождественских ангелов, которые вручали детям изысканные книжные закладки, сплетенные крючком. С такими закладками читать книги пожелают даже те, кто до этого не был очень активным читателем.



В начале праздника гости и библиотекари образовали огромный круг, взялись за руки, чтобы почувствовать тепло, семейную сплоченность, столь необходимое в это сложное для Украины и украинцев время. Минутой молчания почтили память тех, кто отошел в заветы, борясь за свободу и независимость нашей страны.

В этом году библиотека подготовила насыщенную программу для детей и взрослых. Она началась концертом рождественских мелодий в исполнении оркестра воинской части 3030 25-й бригады охраны общественного порядка им. Князя Аскольда Национальной гвардии Украины, уже давно ставших друзьями библиотеки.

Гостей поздравила генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко, которая подчеркнула, что с друзьями и партнерами, которыми располагает библиотека, можно реализовать любые мощные и фантастические мечты и проекты. За этот год проведены десятки всеукраинских и международных конкурсов, их победители и участники благодаря нашим соорганизаторам получили ценные подарки и книги.

К слову пригласили известных в Украине давних друзей библиотеки – народного артиста Украины Евгения Нищука, тележурналиста Андрея Ковальского – отметивших ценность партнерства с главной детской библиотекой страны на благо самого ценного – подрастающего поколения Украины.







Отец Виталий, уполномоченный Митрополитом Эпифанием во исполнение почетной миссии, наградил Аллу Гордиенко, генерального директора НБУ для детей, орденом святой равноапостольной княгини Ольги за жертвенную любовь и отданный труд на благо Поместной Украинской Православной Церкви и набожного народа.