С конца ноября 2024 года Госэкоинспекцией усилено проведение мероприятий по сохранению хвойных насаждений во время их заготовки и реализации в предновогодний период. Созданы спецгруппы, в составе которых представители Госэкоинспекции, Нацполиции и органов местного самоуправления.

Об этом сообщает Госэкоинспекция. Государственная экологическая инспекция Украины регулярно осуществляет рейдовые выезды для контроля за перевозкой, заготовкой и реализацией хвойных насаждений, предотвращения незаконных рубок и мероприятия по выявлению правонарушителей будут проводиться в местах продажи новогодних деревьев.

В этом году уже Госэкоинспекцией выявлено 142 нарушения. Среди них 24 самовольных рубка, 11 порядок заготовки и 107 нарушений в местах реализации.

По результатам мероприятий составлено 137 протокол, из них 97 передано в судебные органы, 40 человек привлечены к административной ответственности.

Напоминаем, что приобрести елку можно в специализированных местах продаж.

Следует помнить, что предприниматели, осуществляющие транспортировку и продажу новогодних деревьев, должны иметь при себе накладную из лесничества, товарно-транспортную накладную, сертификат радиационного обследования деревьев, разрешение на торговлю с мокрой печатью, а на каждом дереве должен быть электронный чип.

Где купить новогоднее дерево?

Все контакты и локации вы можете найти в фейсбуке и сайте ДП " Леса Украины "

Как понять, что елка легальна?

Каждое дерево имеет специальную бирку со штрих-кодом, содержащую информацию о месте заготовки, лесозаготовителе и его подчинении.

Проверить эту информацию можно буквально через несколько секунд через сайт

Отмечаем, что незаконная вырубка хвойных деревьев влечет штраф в размере от 510 до 5100 грн. (согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Также за незаконную вырубку зеленых насаждений на территории лесов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса»), наказываемая штрафом от 17000 до 25500 грн или арестом сроком до шести месяцев.