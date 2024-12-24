В рамках плодотворного партнерства Госэкоинспекции Украины (ГЭИ) с IMPEL Network во время прошедшей в Праге (Чехия) Конференции в поддержку Украины делегацией от Украины во главе с И.о. Председателя ГЭИ Игоря Зубовича, была достигнута договоренность об организации для работников ГЭИ ряда учебных визитов по обмену опытом для подготовки работников ГЭИ к внедрению в Украине норм и стандартов ЕС.
Первый обучающий визит был организован уже в декабре 2024 года, в нем приняли участие руководители ДЭИ Южного округа Олег Бигдан, ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский, ДЭИ Центрального округа Сергей Полищук. В ходе визита делегации ДЭИ Украины в Королевство Нидерландов состоялась встреча с представителями Регионального агентства по охране окружающей среды Omgevingsdienst Ijmond.
Также участники тренинга ознакомились с опытом коллег по Экологической службе IJmond (ODIJmond), которая с начала 2000 года выполняет задачи от имени и для четырнадцати муниципалитетов и провинции Северная Голландия в сфере экологического мониторинга и правосудия.
Голландские экоинспекторы имеют широкие полномочия, в том числе и по вопросу наложения санкций на компании по итогам рассмотрения различных жалоб от населения, проводят консультации с гражданами и компаниями в сфере экологических разрешений, а также в сфере пожарной безопасности и законодательства о напитках и питании.
Полезен опыт сотрудничества с представителями других экологических служб и агентств, таких как полиция, Rijkswaterstaat, пожарная бригада, GGD Kennemerland, водные советы, таможня, инспекция окружающей среды и транспорта, инспекция социальных дел и занятости, прокуратура. Ведь именно сочетание знаний и опыта обеспечивает качественный и надежный сервис для граждан, предпринимателей и компаний.
Вместе с тем, представителям Экологической службы IJmond (ODIJmond) было интересно услышать об опыте коллег из Украины, работающих в условиях полномасштабной военной агрессии со стороны РФ, фиксируют последствия военных преступлений россии против окружающей среды, рассчитывают нанесенный ущерб окружающей среде.
Согласно договоренностям руководства Госэкоинспекции и Правления IMPEL Network, следующие важные в сфере имплементации норм ЕС для Украины визиты будут организованы уже в начале 2025 года.