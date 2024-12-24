В рамках плодотворного партнерства Госэкоинспекции Украины (ГЭИ) с IMPEL Network во время прошедшей в Праге (Чехия) Конференции в поддержку Украины делегацией от Украины во главе с И.о. Председателя ГЭИ Игоря Зубовича, была достигнута договоренность об организации для работников ГЭИ ряда учебных визитов по обмену опытом для подготовки работников ГЭИ к внедрению в Украине норм и стандартов ЕС.

Первый обучающий визит был организован уже в декабре 2024 года, в нем приняли участие руководители ДЭИ Южного округа Олег Бигдан, ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский, ДЭИ Центрального округа Сергей Полищук. В ходе визита делегации ДЭИ Украины в Королевство Нидерландов состоялась встреча с представителями Регионального агентства по охране окружающей среды Omgevingsdienst Ijmond.

Украина как будущий член ЕС уже находится в процессе имплементации норм и стандартов Европейского Союза. Итак, знания и навыки, полученные во время тренинга в г. Бевервейк Королевства Нидерланды пригодятся при осуществлении государственного экологического надзора (контроля) за соблюдением природоохранного законодательства, в частности в сфере экологических разрешений.

Также участники тренинга ознакомились с опытом коллег по Экологической службе IJmond (ODIJmond), которая с начала 2000 года выполняет задачи от имени и для четырнадцати муниципалитетов и провинции Северная Голландия в сфере экологического мониторинга и правосудия.