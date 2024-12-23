С 13 по 19 декабря 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 427 мер контроля, составлено 300 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 49 тыс. грн

В Государственный бюджет взыскано 78 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 16 млн 141 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 3 млн. 470 тыс. рублей. грн.





Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 903 тыс. грн (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Днепропетровская область

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 14 млн 907 тыс. 900 грн за загрязнение земельных ресурсов водами неизвестного происхождения (с характерным запахом канализационных стоков) на территории парка «Шахтерский» Кривой Рог. Заявление о совершении уголовного правонарушения направлено в ОП №3 Криворожского РУП ГУНП в Днепропетровской области.

Запорожская область

Инспекцией Южного округа произведен расчет убытков на сумму 549 тыс. 983 грн, за незаконную рубку 14 деревьев разных пород до степени прекращения роста, неустановленными лицами, на территории общегеологического заказника общегосударственного значения «Днепровские пороги» на о. Хортица. Материалы направлены в ОП №1 Запорожского РУП ГУНП в Запорожской области.