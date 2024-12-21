Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук.

Литва остается надежным партнером Украины по вопросам защиты и восстановления окружающей среды.

Сегодня вместе с литовскими коллегами провели первые межправительственные консультации между Украиной и Литвой, результатом которых стало подписание премьер-министрами Денис Шмигаль и Гинтаутасом Палуцкас совместного заявления о сотрудничестве на ближайшую перспективу.

Совет лично познакомиться с новоназначенным Министром окружающей среды Литовской Республики Povilas Poderskis. С коллегой обсудили дальнейшие направления сотрудничества в окружающей среде.

Литва остается нашим надежным партнером в процессе евроинтеграции. Литовские коллеги заверили, что продолжат оказывать Украине как политическую, так и консультативную поддержку на протяжении всего переговорного процесса по вступлению в ЕС и по пути в Североатлантический альянс.

Поблагодарила литовских партнеров за помощь природно-заповедному фонду и лесному хозяйству Украины. С 2022 года Литва осуществляет шефство над нацпарком «Пуща Радзивилла». , Нижнеднестровский национальный природный парк, Национальный природный парк «Каменская Сечь», Национальный природный парк "Синевир", Ровенский природный заповедник Nature Reserve Rivnenskyi передано от Литовской Республики 33 автомобиля, моторные лодки, оборудование для видеонаблюдения, 300 комплектов , дроны, фотоловушки и т.д. Ожидаем в 2025 году передачу еще ряда техники, которая будет способствовать улучшению лесной инфраструктуры и повышению эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации.



Еще один ключевой трек нашего сотрудничества с Литвой – пункт 8 Формулы мира Владимир Зеленский об экологической безопасности. Он является фундаментальным для получения Украиной репараций за разрушенную окружающую среду, реализацию проектов “зеленого” восстановления Украины и внедрение европейских стандартов.