В следующем году Запорожье должен получить новый автоматизированный пост мониторинга качества воздуха.

Есть возможность приобщить город к проекту, реализуемому в рамках сотрудничества Минсреды с Финским метеорологическим институтом.

В рамках рабочей поездки посетила один из стационарных постов мониторинга воздуха и осмотрела мобильную лабораторию мониторинга окружающей среды в городе Запорожье. .

Кроме того, к промышленной нагрузке в регионе добавилась еще и широкомасштабная агрессия России. В результате действий России в Запорожской области ущерб от загрязнения воздуха продуктами горения уже оценивается почти в 234 млн грн.

Поэтому в фокусе Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины – усиление работы с международными партнерами для развития системы мониторинга в Украине.

Наша цель – перейти от фиксированных наблюдений, осуществляемых несколько раз в сутки, к непрерывному круглосуточному мониторингу не только состояния атмосферного воздуха, но и всех остальных компонентов окружающей среды.