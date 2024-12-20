Ущерб природно-заповедному фонду Запорожской области от вооруженной агрессии России уже составляют более 1,5 млрд грн. И это только из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.



Масштабы всего ущерба природоохранным территориям региона сможем оценить после деоккупации природных парков. Уверена, что картина, которую мы увидим на освобожденных территориях, всколыхнет весь мир.



Так, с момента оккупации парка "Приазовский" пожарами пройдено 709 га, площадь загрязнения и разрушения объектов парка составляет 954 га, а площадь возможных минировок - 54 га. На территории оккупанты осуществляют «варварский» промышленный отлов водных биоресурсов в акватории Азовского моря и прилегающих водно-болотных угодьях, используя при этом запрещенные орудия и средства ловли.

Территорию другого парка – НПП "Великий Луг", которая, кстати, является частью Изумрудной сети, россияне превратили в стрельбища и собственные военные позиции. Имущество парка полностью разграблено.



Поэтому подсчитанный ущерб будет колоссальным.



Сегодня также посетили национальный заповедник «Хортица», пострадавший в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

После разрушения плотины экосистемы острова Хортица значительно изменились. Площадь водной поверхности поймы здесь сократилась на 85%, а территория острова увеличилась почти на 200 га. Произошла массовая гибель донной растительности и водных растений. Изменились условия обитания животных.

Среди неотложных проблем - постоянные лесные пожары, возникающие после смены гидрологического режима вследствие разрушения плотины. Поэтому с руководством Запорожской областной государственной администрации и заповедника "Хортица" обсудили меры по предупреждению возникновения таких пожаров и повышению защиты территорий от пожаров.



Пока же территория бывших водоемов, как и в целом Каховского водохранилища, зарастает ивами и тополями. Появились новые скалы и острова, где обнаружен ряд археологических памятников. Так, в фонды заповедника уже передано почти 2 тысячи предметов, найденных на среде обитания Томаковской, Покровской, Базавлуцкой Сечей и о. Хортица.



Природа постепенно восстанавливается, подстраиваясь под перемены. Среди наших ключевых задач – сохранить то, что имеем, а также зафиксировать все экологические преступления окупантов для привлечения агрессора к справедливой ответственности.