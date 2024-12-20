Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев

Качество атмосферного воздуха, водообеспечения, управления отходами разрушения и ликвидация экологических последствий войны – вызовы, с которыми столкнулась Запорожская область в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии.

Для эффективного решения этих вопросов провели координационное совещание с председателем Запорожской областной государственной администрации Ivan Fedorov, представителями Государственное агентство водных ресурсов Украины, Государственная экологическая инспекция Украины, Государственное агентство лесных ресурсов Украины, директорами НПП «Великий Луг» и «Приазовье», городских и областных профильных департаментов и коммунальных учреждений. «Сверили часы» и очертить следующие шаги.

Запорожская область является одним из регионов, остро ощущающих последствия подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Водоснабжение стало одной из ключевых проблем. 70% оккупированных территорий области получали воду из Каховского водохранилища. В таких городах, как Бердянск, Приморск, Приазовское и других населенных пунктах, водоснабжение осуществляется из скважин и рек, что не может полноценно исправить ситуацию. Есть четкий план, как восстанавливать водообеспечение в подконтрольных населенных пунктах и ​​на остальной территории после ее деоккупации. Кабинет Министров Украины одобрил Государственную целевую программу комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся влиянию военных действий, на период до 2030 года. Для Запорожской области план предусматривает строительство более 1,3 тыс. км новых водопроводов, строительство очистных сооружений и реконструкцию скважин.

С начала российского вторжения в области было повреждено или разрушено более 14,5 тысячи гражданских объектов. Орехов, Гуляйполе и многие другие города превратились в руины. По ориентировочным подсчетам, на временно оккупированной территории области находится около 1 миллиона тонн отходов разрушения. На подконтрольной – более 33,8 тыс. тонн. На Запорожье может распространиться пилотный проект управления отходами разрушения в результате российской агрессии. Будем вести переговоры по этому поводу с нашими японскими коллегами.

Среди важных проектов, к которым будем также подключать Запорожье – усиление мониторинга состояния воздуха при поддержке финских коллег. Есть возможность приобщить город к проекту, реализуемому в рамках сотрудничества Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с Финским метеорологическим институтом. Ведь наибольшее количество обращений от жителей промышленного города – Запорожье поступает в Государственную экологическую инспекцию Украины по поводу загрязнения воздуха. Сейчас ситуация усугубляется еще и постоянными обстрелами и, как следствие, значительными дополнительными выбросами в атмосферу. В условиях военного времени и в 30 км от линии фронта предприятиям сложно проводить модернизацию, но тем не менее они должны усовершенствовать мониторинг, собирать и анализировать данные, чтобы предотвращать негативные последствия и оперативно реагировать на ситуацию, а по завершении войны - принимать решение, что и как модернизировать В следующем году Запорожье должен получить новый автоматизированный пост мониторинга качества воздуха.

Также мы обсудили возможность поддержки функционирования мобильного поста мониторинга воздуха в Запорожье.



Договорились ускорить принятие региональной программы мониторинга окружающей среды, содержащей четкий план поэтапного снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В рамках встречи также обсудили вопросы обеспечения населения дровами топливными, восстановление лесов, решение проблем природоохранных территорий, актуализировали данные об ущербе, нанесенном окружающей среде области в результате войны. Синхронизировали наши усилия и дальнейшие шаги на сложном пути сохранения окружающей среды, а значит, улучшение качества жизни людей - в условиях войны и после войны.