Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев

Сегодня работаем в Запорожской области – для синхронизации с местными властями действий и решения экологических вопросов региона.

Для прифронтового и промышленного Запорожского региона важно работать над восстановлением и увеличением площади лесов. Осмотрели один из самозалесенных участков возле с. Смоляне. Этот участок передан Беленковской территориальной общиной в ГП «Леса Украины».

Всего в регионе идентифицировано почти 4 тысячи таких самосессионных лесов общей площадью 10,7 тыс. га. Из них 51 участок уже согласован для дальнейшей передачи в ГП «Леса Украины». И эта работа продолжается.

Защита самосеющих лесов – важный шаг к увеличению лесистости Украины в условиях войны. Ведь почти 3 млн га украинского леса уже пройдено войной. Почти один миллион га оккупирован, полмиллиона га – заминированы.

В Запорожской области 7 тыс. га лесов, относящихся к сфере управления Государственное агентство лесных ресурсов Украины, требуют обследования на наличие взрывоопасных предметов и дальнейшего разминирования. Это если мы говорим о деоккупированных территориях, а также лесах, где ведутся активные боевые действия. Еще ориентировочно 60 тыс. га леса оккупированы. Об уровне их заминирования и загрязнения сегодня можем делать только предположения.

Так что используем любые возможности для восстановления наших лесов. Кроме узаконивания самозалесенных участков, с начала года в Запорожской области воссоздано 8 га леса и высажено 64,7 тыс. сеянцев, из которых создано 2,1 га новых лесов. Лес высаживают в местах, где раньше были пожары или рубки, росли кусты и кустарники, а также на лужайках рядом с уже существующими лесами - и обязательно после обследования территорий на наличие краснокнижных, степных видов, биоотраслей и т.п. И это важная работа, которую сегодня выполняют лесоводы в прифронтовом регионе.