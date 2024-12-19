В рамках визита руководства Государственной экологической инспекции Украины в Республику Чехия состоялась встреча с руководящим составом Чешской инспекции по окружающей среде (Ceska Inspekce Zivotniho Prostredi).

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

Во время переговоров руководитель Чешской инспекции по окружающей среде Петр Бейчек (Petr Bejcek) выразил поддержку Украине и пообещал помочь в ускорении адаптации к нормам ЕС, разделившись опытом Чехии по имплементации европейского экологического законодательства

. торговли исчезающими видами флоры и фауны (CITES), а также департамента технической защиты и предотвращения загрязнения поделились практическим опытом работы соответствующих департаментов и выразили готовность помочь в приведении соответствующих направлений работы в Госэкоинспекции Украины к требованиям действующих международных конвенций, директив и регламентов, действующих для стран Европейского Союза сразу, как только в Государственной экологической инспекции Украины возникнет такая необходимость

. роль инспекции по окружающей среде в вопросах контроля над отходами и трансграничной перевозкой мусора.

Руководители Госэкоинспекции Игорь Зубович и Чешской инспекции по окружающей среде Петр Бейчек (Petr Bejcek) также обсудили первые шаги, которые планируется осуществить после начала работы Support Group for Ukraine, решение о необходимости создания которой было предложено украинской делегацией и одобрено членами Конференции IMPEL Network в поддержку Украины. (IMPEL Conference for Ukraine) 10 декабря 2024 года.