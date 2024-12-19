Во время переговоров руководитель Чешской инспекции по окружающей среде Петр Бейчек (Petr Bejcek) выразил поддержку Украине и пообещал помочь в ускорении адаптации к нормам ЕС, разделившись опытом Чехии по имплементации европейского экологического законодательства. торговли исчезающими видами флоры и фауны (CITES), а также департамента технической защиты и предотвращения загрязнения поделились практическим опытом работы соответствующих департаментов и выразили готовность помочь в приведении соответствующих направлений работы в Госэкоинспекции Украины к требованиям действующих международных конвенций, директив и регламентов, действующих для стран Европейского Союза сразу, как только в Государственной экологической инспекции Украины возникнет такая необходимость. роль инспекции по окружающей среде в вопросах контроля над отходами и трансграничной перевозкой мусора.

Руководители Госэкоинспекции Игорь Зубович и Чешской инспекции по окружающей среде Петр Бейчек (Petr Bejcek) также обсудили первые шаги, которые планируется осуществить после начала работы Support Group for Ukraine, решение о необходимости создания которой было предложено украинской делегацией и одобрено членами Конференции IMPEL Network в поддержку Украины. (IMPEL Conference for Ukraine) 10 декабря 2024 года.