Участники Конференции, представлявшие страны ЕС – члены IMPEL Network, делились своим опытом в вопросе адаптации законодательства и подзаконных актов к требованиям Европейского экологического законодательства и принципам реализации данной политики. Также члены IMPEL Network предложили варианты расширения работы Госэкоинспекции по усилению ее институциональной способности для ускорения евроинтеграционных процессов.

Госэкоинспекция — член сети IMPEL Network и фактически единственный контролирующий природоохранный орган в Украине, уже имеющий опыт работы в условиях военной агрессии. Участники Конференции выразили свою солидарность и поддержку украинскому народу и заинтересовались практическими кейсами работы государственных инспекторов в условиях военного положения.

В ходе Конференции был проведен анализ выводов и предложений экспертов IMPEL Network по результатам IRI for Ukraine (IMPEL Review Initiatives), который проводился ранее в августе 2024 г. с целью анализа предлагаемых стратегий реформирования Государственной экологической инспекции Украины. По результатам Конференции участники приняли решение о создании в структуре IMPEL Network Координационной рабочей группы для поддержки Государственной экологической инспекции Украины (Coordination Support Group for Ukraine, CSGU). Также участники договорились, что в рамках поддержки Госэкоинспекции IMPEL Network и природоохранные организации – члены IMPEL начнут реализацию серии обучающих визитов для работников Госэкоинспекции по наиболее актуальным направлениям работы для получения практического опыта работы природоохранных и контролирующих органов стран-членов Европейского Союза.