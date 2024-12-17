Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев

Усиливаем сотрудничество с USAID и UK Dev для развития цифровых решений и прозрачности в министерстве окружающей среды.

С директором миссии Агентства США по международному развитию USAID в Украине Джули Коэнен подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и проектом Pro-Integrity: Содействие добродетели в публичном секторе, работающем в Украине в рамках договора с USAID - US Agency for International Development.

Мы договорились о том, что DAI Global будет оказывать нам техническую помощь в рамках проекта USAID "Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)". Госпожа Коэнен заверила, что USAID сможет оказывать нашим специалистам в сфере защиты окружающей среды техническую поддержку для оценки коррупционных рисков, усиления прозрачности деятельности и оцифровки данных.

Наши ключевые направления сотрудничества по Меморандуму:

Ужесточение системы управления коррупционными рисками в министерстве.

Помощь в разработке ведомственной антикоррупционной программы с учетом международных практик.

Содействие проведению стратегической оценки коррупционных рисков в сфере управления критически важными минералами.

Поддержка цифровизации в сфере защиты окружающей среды для обеспечения прозрачности, подотчетности и эффективности экологического мониторинга и управления природными ресурсами, доступности экологических данных.

Спасибо Джули Коэнен за продуктивные договоренности и надеюсь на видимые результаты сотрудничества наших специалистов.