Усиливаем сотрудничество с USAID и UK Dev для развития цифровых решений и прозрачности в министерстве окружающей среды.
Мы договорились о том, что DAI Global будет оказывать нам техническую помощь в рамках проекта USAID "Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)". Госпожа Коэнен заверила, что USAID сможет оказывать нашим специалистам в сфере защиты окружающей среды техническую поддержку для оценки коррупционных рисков, усиления прозрачности деятельности и оцифровки данных.
Наши ключевые направления сотрудничества по Меморандуму:
- Ужесточение системы управления коррупционными рисками в министерстве.
- Помощь в разработке ведомственной антикоррупционной программы с учетом международных практик.
- Содействие проведению стратегической оценки коррупционных рисков в сфере управления критически важными минералами.
- Поддержка цифровизации в сфере защиты окружающей среды для обеспечения прозрачности, подотчетности и эффективности экологического мониторинга и управления природными ресурсами, доступности экологических данных.
Спасибо Джули Коэнен за продуктивные договоренности и надеюсь на видимые результаты сотрудничества наших специалистов.