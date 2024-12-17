Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук.

По предварительным подсчетам Государственной экологической инспекции Украины, утечка мазута ориентировочно нанесла экосистеме Черного моря ущерб более чем на 14 млрд долларов США. Она будет точно меняться после уточнения данных катастрофы.

Только что провела онлайн встречу с Министром окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Mircea Fechet и и.о. Министра окружающей среды и воды Болгарии Петаром Димитровым. Обменялись с ними имеющейся информацией. Скоординировались дальнейшие действия.

Министры экологии Румынии и Болгарии поделились своей информацией о последствиях аварии. Сейчас ждем улучшения погодных условий для получения качественных спутниковых снимков, необходимых для анализа ситуации и более детального моделирования.

Также сегодня провели межведомственное совещание с участием специалистов Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, Министерства иностранных дел Украины / MFA of Ukraine, Министерства юстиции Украины, Украинского научного центра экологии моря, ГЭИ, Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины, ГП «Администрация морских портов Украины».

Каждый из привлеченных органов активно работает над формированием доказательной базы и оценкой масштабов экологической катастрофы. Основные усилия направлены на документирование фактов загрязнения, моделирование распространения загрязнения и оценку его влияния на экосистемы.

Мы уже подготовили обращение в Секретариат Комиссии по защите Черного моря от загрязнения с сообщением об инциденте и предложением созвать внеочередное заседание Комиссии и провести независимую экспертизу состояния вод, донных осадков и морской экосистемы.

Сейчас совместно с МИДом и Мининфраструктурой готовим обращение к соответствующим конвенциям ООН, UNEP, ЮНЕСКО, Европейскому Союзу, Международной морской организации (IMO).