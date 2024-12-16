Возглавляла украинскую группу заместитель Председателя Комитета Елена Криворучкина. Йоко Алендер.



Вместе с Еленой Криворучкиной эстонские коридоры влияния "штурмовали" народный депутат Александр Матусевич и другие члены делегации





. – рассказывает Елена Криворучкина. Ее слова подтверждают масштаб амбиций: преодоление. последствий войны, уменьшение углеродного следа и интеграция в европейское экологическое пространство.



В свою очередь нардеп Александр Матусевич акцентировал на важности законопроекта о Изумрудной сети: "Нам нужно адаптировать наше законодательство максимально точно и эффективно", - подчеркнул он.

Эстонские коллеги не скрывали восторга от того, как Украина, несмотря на войну, относится к вопросам экологической безопасности и "зеленого" развития страны. Глава Экологического Комитета Рийгикога Игорь Таро подчеркнул, что Эстония видит происходящие в Украине изменения, как меняется отношение к экологии, поэтому балтийская страна готова помочь в возмещении ущерба, который страна-террорист РФ нанесла украинской природной среде.

"Мы готовы делиться опытом. Агрессор нанес непоправимый вред природе, и мы должны помочь Украине восстановиться", - подчеркнул председатель Экологического Комитета Рийгикога. Также соответствующую позицию поддержал спикер парламента Лаури Хуссар: "Мы будем поддерживать Украину всеми возможными способами".

Итог визита – три стратегических направления сотрудничества Украины и Эстонии: гармонизация экологического законодательства, методики оценки ущерба и "зеленое" восстановление страны.

"Эстония является примером для многих других стран, занимая лидерские позиции в содействии вступления Украины в НАТО и ЕС! Эстония это не о "глубокой обеспокоенности" и "беспокойстве", это о реальных действиях! В среду Парламент страны проголосовал за выделение 100 млн евро на военные нужды Украины", – отметила Елена Криоворучина, добавив, что накануне Эстония отдельна сообщила о выделении 1 миллиона евро на климатические проекты для Украины.

Как сообщалось ранее, в сентябре президент Эстонии Алар Карис по приглашению президента Украины Владимира Зеленского посетил Киев с официальным визитом.