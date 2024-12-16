С 06 по 12 декабря 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 391 мероприятие контроля, составлено 347 протоколов об административных правонарушениях

Об этом идет речь в сообщении Государственной экологической инспекции Украины.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 69 тысяч. грн

В Государственный бюджет взыскано 81 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 7 млн ​​56 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 3 млн. 516 тыс. рублей. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 3 млн 753 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Киевская область

Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ФЛП на сумму 1 млн 73 тыс. 669 грн., за нарушение правил промышленного рыболовства на Каневском водохранилище вблизи г. Переяслав Бориспольского района.

Кировоградская область

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 92 тыс. 236 грн за незаконную рубку деревьев (без специального разрешения на использование лесных ресурсов (лесорубного билета), без лимита и разрешения на специальное использование природных ресурсов в пределах территории и объекта природно-заповедного фонда – ландшафтного заказника местного значения «Общественное». Материалы с признакам уголовного правонарушения направлено в ОП №2 (г. Кропивницкий) КРУП ГУНП в Кировоградской области.

Одесская область

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 626 тыс. 76 грн, за загрязнение и засорение земельного участка бытовыми отходами, за пределами с. Кремидовка на территории Доброславского поссовета Одесского района. Материалы направлены в Отделение полиции №3 Одесского районного управления полиции №2 ГУНП в Одесской области.