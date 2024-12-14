12 декабря на базе Житомирского городского центра занятости прошел Форум, организованный Представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Житомирской области Юрием Погодицким. Мероприятие прошло при поддержке Программы развития ООН в Украине, Правительства Японии и Министерства иностранных дел Дании.
Форум собрал представителей органов власти, общественных организаций, правозащитников, активистов, студентов и заинтересованную общественность для обсуждения вопросов обеспечения устойчивости прав человека в регионе. Участники работали над поиском эффективных решений для улучшения защиты прав человека и усиления взаимодействия между разными секторами общества.
Для обеспечения доступности мероприятия он также транслировался в формате Zoom-конференции, к которой присоединились общины и жители Житомирщины. В общей сложности более 60 участников приняли участие в мероприятии дистанционно.
В ходе Форума состоялась оживленная дискуссия с участием органов местного самоуправления, областной администрации, представителей общественных организаций, экспертов и активистов. Обсуждались ключевые вызовы региона, включая обеспечение прав внутренне перемещенных лиц, равного доступа к образованию и медицине, а также прозрачность работы государственных институтов.
“Защита прав человека является основой стабильного развития общества. Этот Форум стал важным шагом в налаживании диалога между властью и общественностью, что позволит совместно решать актуальные вызовы», – отметил Юрий Погодицкий во время своего выступления.
Мероприятие состоялось при поддержке проектов ПРООН «Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине», внедряемого за финансирование правительства Японии, и «Права человека для Украины, Фаза II», финансируемого Министерством иностранных дел Дании.
Юрий Погодицкий выразил благодарность всем партнерам за поддержку, а также общественным организациям, активистам и экспертам, которые присоединились к мероприятию.
Форум стал важной платформой для обмена идеями, способствующей развитию региона и улучшению ситуации с правами человека в Житомирской области.