Для обеспечения доступности мероприятия он также транслировался в формате Zoom-конференции, к которой присоединились общины и жители Житомирщины. В общей сложности более 60 участников приняли участие в мероприятии дистанционно.

В ходе Форума состоялась оживленная дискуссия с участием органов местного самоуправления, областной администрации, представителей общественных организаций, экспертов и активистов. Обсуждались ключевые вызовы региона, включая обеспечение прав внутренне перемещенных лиц, равного доступа к образованию и медицине, а также прозрачность работы государственных институтов.

“Защита прав человека является основой стабильного развития общества. Этот Форум стал важным шагом в налаживании диалога между властью и общественностью, что позволит совместно решать актуальные вызовы», – отметил Юрий Погодицкий во время своего выступления.

Мероприятие состоялось при поддержке проектов ПРООН «Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине», внедряемого за финансирование правительства Японии, и «Права человека для Украины, Фаза II», финансируемого Министерством иностранных дел Дании.

Юрий Погодицкий выразил благодарность всем партнерам за поддержку, а также общественным организациям, активистам и экспертам, которые присоединились к мероприятию.