На 30% больше посетителей украинских нацпарков и 3000 га новых заповедных территорий – таковы предварительные итоги природно-заповедного фонда за 2024 год.

Ключевые результаты этого года и потенциальные вызовы 2025 обсудили с руководителями заповедных учреждений. В этом году ПЗФ в очередной раз побил рекорд доходности.

Объекты ПЗФ Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины получило на 14% больше собственных средств, чем в 2023 году. Кроме того, на 76% выросло количество полученных международных средств. Эти достижения способствовали еще большей активизации деятельности. На 40% возросло количество экообразовательных мероприятий, на 26% – количество планов по воспроизводству и сохранению редких видов растений и животных (находятся в стадии реализации). Увеличилось количество посетителей на 30%, в том числе людей с инвалидностью – на 202%.

За 2024 год количество территорий и объектов ПЗФ местного значения увеличилось на 50 единиц общей площадью почти 3000 га. Это настоящий феномен для страны в состоянии войны.

Что касается приоритетов на будущий год – развивать список и качество платных услуг в нацпарках и заповедниках, усилить сотрудничество с местными общинами и международными партнерами, оптимизировать процессы и т.д. Все это показывает рост показателей и качества менеджмента – важно масштабировать их.

Все это – результат неутомимого и самоотверженного труда людей, посвятивших себя этому важному делу. Развитие на все препятствия врага – залог того, что мы выстоим.