С 29 ноября по 05 декабря 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 356 мер контроля, составлено 301 протокол об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 67 тыс. рублей. грн

В Государственный бюджет взыскано 69 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 10 млн 62 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 7 млн. 593 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 275 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Киевская область

Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику на сумму 5 млн 636 тыс. 569 грн., за нарушение режима территории и объекта природно-заповедного фонда, а именно сенокошение на территории Россоховского ПНДВ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, без разрешения на специальное использование природных ресурсов.

Полтавская область

Инспекцией Центрального округа произведен расчет убытков на сумму 2 млн 458 тыс. 457 грн за незаконный лов водных живых биоресурсов, неустановленными лицами, в акватории Кременчугского водохранилища в пределах заказника «Сулинский». Материалы направлены в ГУНП в Полтавской области.

Тернопольская область

Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия КП Кременецкого городского совета «Горводхоз» на сумму 1 млн 308 тыс. 152 грн, за сверхурочные сбросы загрязняя веществ в р. Иква с превышением установленных нормативов ГДС. Материалы направлены в УСС в Тернопольской области.