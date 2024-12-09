С 29 ноября по 05 декабря 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 356 мер контроля, составлено 301 протокол об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 67 тыс. рублей. грн
За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 10 млн 62 тыс. грн.
Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 275 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).
Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:
Киевская область
Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков и предъявлена претензия Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику на сумму 5 млн 636 тыс. 569 грн., за нарушение режима территории и объекта природно-заповедного фонда, а именно сенокошение на территории Россоховского ПНДВ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, без разрешения на специальное использование природных ресурсов.
Полтавская область
Инспекцией Центрального округа произведен расчет убытков на сумму 2 млн 458 тыс. 457 грн за незаконный лов водных живых биоресурсов, неустановленными лицами, в акватории Кременчугского водохранилища в пределах заказника «Сулинский». Материалы направлены в ГУНП в Полтавской области.
Тернопольская область
Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков и предъявлена претензия КП Кременецкого городского совета «Горводхоз» на сумму 1 млн 308 тыс. 152 грн, за сверхурочные сбросы загрязняя веществ в р. Иква с превышением установленных нормативов ГДС. Материалы направлены в УСС в Тернопольской области.